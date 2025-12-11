На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мошенники стали чаще рассылать фальшивые квитанции за коммунальные услуги 

Депутат Немкин: мошенники рассылают поддельные квитанции за коммуналку
close
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В России в последние месяцы мошенники стали значительно чаще рассылать фальшивые квитанции за коммунальные услуги. Об этом ТАСС сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Он пояснил, что аферисты используют реальные логотипы управляющих компаний, подделывают штрих-коды и копируют оформление официальных извещений. Затем такие «платежки» рассылаются и в бумажном, и в электронном виде.

Депутат отметил, что злоумышленники очень качественно оформляют в квитанциях шрифты, реквизиты, адреса. Поэтому заметить подделку довольно сложно, особенно пожилым людям.

Немкин подчеркнул, что доверие к документу должно строиться не по внешнему виду, а по проверяемым данным. Следует сравнивать реквизиты с предыдущими платежами, а в случае появления сомнений, звонить в управляющую компанию по телефонному номеру, указанному на ее официальном сайте.

10 декабря сообщалось, что мошенники начали звонить в банки от имени клиентов, чтобы у них заблокировали карты из-за якобы потери телефона.

Ранее Путин рассказал о втором пакете мер борьбы с телефонным мошенничеством.

