Россияне назвали желаемый размер зарплаты в новом году

РИА Новости: россияне в 2026 году хотят получать в среднем 187 250 рублей
Жители России назвали желаемый размер заработной платы в 2026 году, в среднем они хотели бы получать примерно 187 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.

В опросе приняли участие более трех тысяч респондентов по всей стране в ноябре-декабре этого года. 17,2% опрошенных признались, что в новом году хотели бы получать около 275 тыс. рублей. Еще 17% респондентов заявили, что хотели бы иметь зарплату примерно в 330 тыс. рублей, 11,6% — порядка 200 тыс., а 5,4% — 250 тыс.

14,5% опрошенных жителей РФ в качестве желаемой зарплаты назвали сумму в 150 тыс. рублей, 16,5% — примерно 100 тыс. Еще 17,8% респондентов в 2026 году сочли достаточной заработную плату в 50 тыс. рублей.

В декабре кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «Газете.Ru», что средняя начисленная зарплата в России продолжает расти опережающими темпами.

По его словам, доходы работников увеличились на 14% год к году: с 84,32 тыс. рублей в сентябре 2024 года до 96,18 тыс. рублей в сентябре 2025 года.

Ранее сообщалось, что 5 млн россиян может затронуть скрытая безработица.

