Известную российскую биатлонистку внесли в базу «Миротворца»

Двукратную олимпийскую чемпионку по биатлону Анну Богалий внесли в базу украинского ресурса «Миротворец» (На территории России сайт заблокирован по решению суда). Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса, передает ТАСС.

Экс-спортсменке вменяется якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Также отмечается, что российская биатлонистка поддерживает проведение специальной военной операции.

Анна Богалий выиграла золотые медали Олимпийских игр 2006 и 2010 годов в эстафете 4x6 км. Также россиянка является трехкратной чемпионкой мира.

В конце ноября сообщалось, что в «Миротворец» попали персональные данные теннисистки и призера Олимпийских игр Надежды Петровой, футболиста Дениса Глушакова и баскетболиста, чемпиона Европы Сергея Мони.

Также в базе оказались гендиректор Единой лиги ВТБ по баскетболу Илона Корстин, хоккеист Сергей Коньков и вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Гуськов.

Экстремистский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Он содержит собранную базу личных данных людей, в том числе артистов, спортсменов, политиков, журналистов и многих других, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.

