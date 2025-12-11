На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Санкт-Петербурге задержали или отменили вылет 15 рейсов

В Пулково задержали или отменили вылет 15 рейсов из-за ограничений в Москве
Северо-Западная транспортная прокуратура

В петербургском аэропорту Пулково задержали или отменили вылет 15 рейсов. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Задержаны вылеты шести самолетов в Москву, а также одного рейса — в Ереван. Отменены пять вылетов в российскую столицу, а также рейсы в Душанбе, Ош и Худжанд.

Ночью 11 декабря в Пулково сообщили, что воздушная гавань принимает в качестве запасного аэродрома самолеты, которые были перенаправлены из Москвы в связи с ограничениями в столичных аэропортах.

Там предупредили, что в ближайшие часы в Пулково возможны корректировки расписания. Пассажиров призвали следить за информацией на онлайн-табло аэропорта.

В ночь на 11 декабря силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили уже более 30 беспилотных летательных аппаратов на подлете к Москве.

Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский не принимают и не отправляют самолеты.

Ранее «Аэрофлот» сообщил об изменениях в расписании из-за ограничений в Москве.

