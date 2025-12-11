На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам пообещали в четверг дождь с мокрым снегом при 5°C

Гидрометцентр сообщил, что в четверг в Москве будет дождь со снегом и до 5°C
Alexander Zemlianichenko/AP

В четверг, 11 декабря, температура в Москве поднимется до 5°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, жителей столицы ждет облачная погода с дождем и мокрым снегом. Температура будет колебаться в диапазоне от 3 до 5°C. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба, а ветер в 5–10 м/с будет дуть с юго-запада. В ночь на пятницу температура понизится до 2...4°C, ветер в 6–11 м/с будет дуть с запада, возможен небольшой дождь, а давление понизится до 739 мм ртутного столба.

До этого европейская служба дистанционного зондирования и картографирования Земли сообщила, что 2025 год может стать одним из трех самых жарких за всю историю наблюдений, если сравняется по температурным показателям с 2023-м.

Так, ноябрь 2025 года стал третьим самым теплым ноябрем за всю историю наблюдений после 2023 и 2024 годов. Средняя температура поверхности планеты в ноябре достигла +14,02°C. Это на 0,65°C выше среднего показателя за период с 1991 по 2020 год.

Ранее психиатр предупредил, что бесснежная и серая зима бьет по ментальному здоровью.

