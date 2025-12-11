На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ленинградской области отменили воздушную опасность

Дрозденко: в Ленинградской области отменена воздушная опасность
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Ранее объявленная на территории Ленинградской области воздушная опасность отменена. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Он уточнил, что цели были уничтожены за пределами области.

11 декабря губернатор Новгородской области Александр Дронов заявил, что в регионе работает система противовоздушной обороны.

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО министерства обороны сбили на подлете к столице 31 беспилотник.

До этого стало известно, что над Тулой и городом Алексином в Тульской области произошли взрывы.

9 декабря украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Чебоксары. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, впоследствии их число выросло до 14. Кроме того, в городе оказались повреждены здания и припаркованные рядом автомобили. По информации СМИ, удары по населенному пункту наносились с помощью дронов типа «Лютый», при этом один из них «целенаправленно летел» в жилой дом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Краснодарском крае обломки сбитого дрона упали на автобус.

Атаки БПЛА на Россию
