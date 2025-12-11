Губернатор Калифорнии опубликовал видео с Трампом в наручниках

Губернатор Калифорнии Ньюсом опубликовал видео с Трампом и Хегсетом в наручниках

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в соцсети X опубликовал «видеозапись», на которой якобы президент США Дональд Трамп и глава министерства войны страны Пит Хегсет показаны в наручниках.

Таким образом Ньюсом ответил на публикацию Белого дома в социальной сети Х о том, что начался сезон наручников для нелегалов.

У Трампа и Хегсета узнаваемые черты, но не до полного сходства. По этим признакам можно предположить, что видео было сгенерированного нейросетью.

В конце октября Гэвин Ньюсом заявил, что хочет стать кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии на будущих выборах. Ньюсон добавил, что ждет результатов промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре следующего года. По словам губернатора, он также не рассматривает себя единственным возможным кандидатом от демократов.

До этого Дональд Трамп, комментируя возможность третьего президентского срока, признался, что не думал об этом, но его рейтинги лучше, чем когда-либо.

Ранее Ньюсом объявил себя лидером свободного мира.