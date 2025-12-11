Житель Камчатки похитил Деда Мороза ради новогоднего настроения

Житель камчатского города Елизово ради новогоднего настроения похитил надувную фигуру Деда Мороза. Об этом сообщает в Telegram-канале краевая прокуратура.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел вечером 5 декабря. В одном из магазинов нетрезвый мужчина обесточил надувную фигуру Деда Мороза, спустил из нее воздух, а после этого погрузил в машину друга. Ему житель Елизово заявил, что купил рождественского деда. Фигура оставалась в багажнике автомобиля, пока ее не изъяли правоохранители.

«В ходе допроса фигурант пояснил, что ... повторил бы свои действия и трезвым, так как очень хотел новогоднего настроения и точно такого Деда Мороза у себя дома», — говорится в посте.

В прокуратуре добавили, что ущерб от действий мужчины превысил 14 тыс. руб., было возбуждено уголовное дело о краже. Она грозит штрафом в размере до 80 тыс. руб., обязательными исправительными работами и лишением свободы на срок до двух лет.

