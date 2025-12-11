На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Житель Камчатки похитил Деда Мороза ради новогоднего настроения

На Камчатке мужчину задержали за кражу надувной фигуры Деда Мороза
true
true
true
close
Прокуратура Камчатского края

Житель камчатского города Елизово ради новогоднего настроения похитил надувную фигуру Деда Мороза. Об этом сообщает в Telegram-канале краевая прокуратура.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел вечером 5 декабря. В одном из магазинов нетрезвый мужчина обесточил надувную фигуру Деда Мороза, спустил из нее воздух, а после этого погрузил в машину друга. Ему житель Елизово заявил, что купил рождественского деда. Фигура оставалась в багажнике автомобиля, пока ее не изъяли правоохранители.

«В ходе допроса фигурант пояснил, что ... повторил бы свои действия и трезвым, так как очень хотел новогоднего настроения и точно такого Деда Мороза у себя дома», — говорится в посте.

В прокуратуре добавили, что ущерб от действий мужчины превысил 14 тыс. руб., было возбуждено уголовное дело о краже. Она грозит штрафом в размере до 80 тыс. руб., обязательными исправительными работами и лишением свободы на срок до двух лет.

В августе этого года житель Краснокамска гулял по ночному городу и встретил в одном из дворов девушку. Под действием спиртного у них завязался откровенный диалог, и новая знакомая призналась, что ей не хватает романтики в жизни, мужчина пообещал решить эту проблему и ушел. В попытке приятно удивить даму он посетил круглосуточный цветочный киоск, где попросил собрать букет из лучших эквадорских роз с атласной лентой, сделал вид, что оплачивает покупку, а когда оплата не прошла, скрылся с места происшествия.

Ранее женщина случайно нашла мужа, пропавшего семь лет назад.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами