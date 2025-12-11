На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Иркутской области мужчина поджег подстанцию

Волк: мужчина по указанию телефонных мошенников поджег подстанцию в Приангарье
true
true
true
close
Кадр видео: Telegram-канал «Ирина Волк»

В Иркутской области мужчина по указанию телефонных мошенников поджег трансформаторную подстанцию. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В дежурную часть отдела полиции поступила информация о том, что в результате возгорания трансформаторной подстанции в микрорайоне Юбилейный были обесточены 17 многоквартирных домов и два социально значимых объекта. На место инцидента выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и очевидцев. Благодаря этому удалось установить личность злоумышленника.

«22-летний местный житель совершил поджог по указанию телефонных мошенников. Свои противоправные действия молодой человек снимал на видео», — уточнила Волк.

Она отметила, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт). Подозреваемого задержали и заключили под стражу.

До этого в Норильске обманутая мошенниками женщина подожгла заправку и попала на видео.

Ранее супруги из Смоленской области подожгли машину и банк под давлением мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами