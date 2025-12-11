В Иркутской области мужчина поджег подстанцию

Волк: мужчина по указанию телефонных мошенников поджег подстанцию в Приангарье

В Иркутской области мужчина по указанию телефонных мошенников поджег трансформаторную подстанцию. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В дежурную часть отдела полиции поступила информация о том, что в результате возгорания трансформаторной подстанции в микрорайоне Юбилейный были обесточены 17 многоквартирных домов и два социально значимых объекта. На место инцидента выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и очевидцев. Благодаря этому удалось установить личность злоумышленника.

«22-летний местный житель совершил поджог по указанию телефонных мошенников. Свои противоправные действия молодой человек снимал на видео», — уточнила Волк.

Она отметила, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт). Подозреваемого задержали и заключили под стражу.

До этого в Норильске обманутая мошенниками женщина подожгла заправку и попала на видео.

Ранее супруги из Смоленской области подожгли машину и банк под давлением мошенников.