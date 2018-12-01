Буш-младший прокомментировал смерть отца

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Бывший президент США Джордж Буш-младший прокомментировал смерть своего отца, бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Об этом в своем твиттере сообщил пресс-секретарь Буша-старшего Джим Макграт.

«Джордж Буш-страший был человеком высочайшего характера, и лучшим папой, о котором только мог попросить сын или дочь», — говорится в тексте официального комментария Буша-младшего.

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Он также подчеркнул, что все члены семьи благодарны Бушу-старшему за любовь и сострадание.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Барак Обама выразил соболезнования в связи с кончиной Буша-старшего.