BuzzFeed: компания Трампа хотела подарить Путину пентхаус стоимостью $50 млн

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Американская компания Trump Organization планировала подарить президенту России Владимиру Путину пентхаус за $50 млн в небоскребе Trump Tower в Москве, пишет BuzzFeed News со ссылкой на четырех источников.

По словам двух американских источников из правоохранительных органов, во время президентской компании Трампа 2016 года бывший адвокат президента США Майкл Коэн обсуждал этот вопрос с представителем пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

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Издание отмечает, что неизвестно, знал ли президент США Дональд Трамп об этих планах. Бизнесмен Феликс Сатер заявил BuzzFeed News, что такой «подарок» Путину самых роскошных апартаментов — пентхаус за $50 млн — сделает еще не построенный небоскреб привлекательной недвижимостью для обеспеченных покупателей. В разговоре с изданием Сатер обозначил, что это была его идея. По словам бизнесмена, Коэн назвал эту идею «великолепной».

Ранее сообщалось, что экс-адвокат Трампа Майкл Коэн признал вину в даче ложных показаний по «российскому делу».