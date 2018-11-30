Украина решила «убить» десятки соглашений с Россией

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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев намерен в одностороннем порядке расторгнуть около 40 договоров с Москвой, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Украина уже «убила» 48 двухсторонних соглашений с Россией.

«Но к ним нужно относиться очень аккуратно, в контексте того, что то, что мы эти соглашения «убиваем», не навредило просто нашим украинским гражданам», — заявил Климкин.

Ранее Климкин прокомментировал будущее дипломатических отношений с Россией после инцидента в Керченском проливе.