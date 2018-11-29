Трамп рассказал о предстоящей встрече с Путиным

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Президент США Дональд Трамп заявил, что настало «очень хорошее время» для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости»

«Я считаю, что сейчас очень хорошее время для проведения встречи», — сказал Трамп.

По словам американского президента, его встреча с Путиным на полях саммита G20, скорее всего, состоится.

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Он отметил, что примет окончательное решение во время перелета в Аргентину.

Ранее сообщалось, что встреча президентов России и США на полях саммита G20 должна пройти в узком составе.