New Yorker: G20 покажет, сможет ли Трамп сдержать свою разрушительную силу

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Президент США Дональд Трамп стал разрушительной силой послевоенного мирового порядка, и он явно получает удовлетворение от его распада, пишет New Yorker.

Спустя два года своего срока президенту США все еще нечего предложить для решения серьезных проблем и вызовов. В их число входят Россия, КНДР, Китай, Иран, мир на Ближнем Востоке, а также торговые вопросы.

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Следующее большое испытание Трампу предстоит пройти на форуме «Большой двадцатки» в Аргентине, где встретятся крупнейшие экономики мира. Как отмечает журнал, в повестку саммита будут включены все текущие внешнеполитические вопросы.

Несмотря на заверения Трампа в том, что он хорошо подготовлен к переговорам на G20, эксперты, в числе которых присутствовавшие на ранних саммитах «Большой двадцатки» экс-дипломаты, не разделяют его оптимизма. Так, бывший посол США в России и экс-заместитель Госсекретаря Уильям Бернс считает, что Дональд Трамп, учитывая его пренебрежение к дипломатии и односторонний «мускульный» подход, в худшем случае, станет катализатором нового беспорядка, а в лучшем случае, для него саммит G20 в Буэнос-Айресе станет упущенной возможностью, говорится в материале.

Тем не менее, политические эксперты и бывшие дипломаты сомневаются в том, что G20 в этом году станет прорывным по части решения основных глобальных проблем.