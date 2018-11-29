Источник назвал время встречи Путина и Трампа в Аргентине

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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита «большой двадцатки» в Аргентине запланирована на 1 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в одной из делегаций.

«Встреча Путина и Трампа запланирована на 17.30 мск 1 декабря в Аргентине на полях саммита G20», — заявил источник.

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Кроме того, он рассказал, что переговоры должны продлиться около двух часов.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Трампа должна пройти в узком составе. Кроме того, по его словам, заявление для прессы и переговоры в составе делегаций не предполагаются.