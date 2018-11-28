Трамп опубликовал призыв судить спецпрокурора по «российскому делу» за измену

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Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем твиттере изображение специального прокурора Роберта Мюллера по делу о якобы вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году, которого автор иллюстрации поместил за решетку в компании бывшего президента США Барака Обамы, бывшего директора ФБР Джеймса Коми, супругов Клинтон и ряда других политических соперников действующего президента.

«Теперь, когда доказано, что вмешательство России — ложь, когда начнутся суды за измену?», — говорится в подписи к изображению.

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Также на картинке, опубликованной Трампом изображен инициатор «российского дела» Род Розенштейн.

Ранее сообщалось, что спецпрокурор по «российскому делу» проверяет встречу Манафорта по поводу Ассанжа.