Трамп рассказал, каково ему быть политиком

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления перед сторонниками в Миссисипи рассказал, что «не выносит» политической роли. Об этом сообщает Daily Express.

В ходе выступления президент отметил, что «десятилетиями» политики в Вашингтоне позволяли другим странам воровать рабочие места США, закрывая заводы и уничтожая целые отрасли.

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«Я говорил об этом 20 лет — когда я был в частном секторе... Теперь они называют меня политиком. Я политик. Это невыносимо!» — заявил Трамп.

Ранее Дональд Трамп похвастался сравнением с Элвисом Пресли.