Армия

Дания перебросила в Гренландию группу солдат для участия в учениях по обороне острова

Дания перебросила в Гренландию 58 военных во главе с начальником штаба
Военные Дании во главе с начальником штаба армии Петером Бойсеном высадились в столице Гренландии Нууке для проведения учений. Об этом сообщает газета Berlingske.

Отмечается, что военные прибыли на самолете авиакомпании Atlantic Airways, национального перевозчика Фарерских островов. По данным телеканала TV2, общая численность военнослужащих составляет 58 человек. Они присоединились к группе примерно из 60 бойцов, направленных в Гренландию ранее.

По словам Бойсена, целью маневров является отработка обороны острова на случай острых конфликтов.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства. 5 января он заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

В Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее США направили военные самолеты на базу в Гренландии.

