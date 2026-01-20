Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

На Ставрополье ликвидировали мужчину, готовившего теракт против ВС РФ

ФСБ устранила на Ставрополье россиянина, готовившего теракт против бойцов ВС РФ
Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Ставропольском крае установлен и ликвидирован при задержании россиянин, готовивший террористический акт против российских военнослужащих. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, речь идет о 43-летнем жителе Кисловодска, который занимался подготовкой теракта, предотвращенного в декабре 2025 года.

Отмечается, что при попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и был нейтрализован. В результате операции пострадавших среди правоохранителей и мирных жителей нет.

Специалисты обнаружили на месте происшествия пистолет Макарова, ручную гранату Ф-1, а также рюкзак с самодельной бомбой, изготовленной из иностранных компонентов.

До этого сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом предотвратили подготовку терактов против представителей органов власти и сотрудников полиции в двух регионах России. Подозреваемые готовили нападения с применением зажигательных средств и самодельных взрывных устройств.

В Хабаровском крае правоохранители пресекли действия гражданина одной из стран Центральной Азии 1995 года рождения, готовившего поджог административного здания по указаниям кураторов. В Кабардино-Балкарии правоохранители задержали 16-летнего местного жителя, который готовил покушение на сотрудников полиции в Нальчике.

Ранее в МВД опубликовали кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта в Иркутске.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27661831_rnd_1",
    "video_id": "record::bb38e7dc-9fca-403c-acc8-661cea5a16f9"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 года. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+