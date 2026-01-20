На Ставрополье ликвидировали мужчину, готовившего теракт против ВС РФ

ФСБ устранила на Ставрополье россиянина, готовившего теракт против бойцов ВС РФ

В Ставропольском крае установлен и ликвидирован при задержании россиянин, готовивший террористический акт против российских военнослужащих. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, речь идет о 43-летнем жителе Кисловодска, который занимался подготовкой теракта, предотвращенного в декабре 2025 года.

Отмечается, что при попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ и был нейтрализован. В результате операции пострадавших среди правоохранителей и мирных жителей нет.

Специалисты обнаружили на месте происшествия пистолет Макарова, ручную гранату Ф-1, а также рюкзак с самодельной бомбой, изготовленной из иностранных компонентов.

До этого сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом предотвратили подготовку терактов против представителей органов власти и сотрудников полиции в двух регионах России. Подозреваемые готовили нападения с применением зажигательных средств и самодельных взрывных устройств.

В Хабаровском крае правоохранители пресекли действия гражданина одной из стран Центральной Азии 1995 года рождения, готовившего поджог административного здания по указаниям кураторов. В Кабардино-Балкарии правоохранители задержали 16-летнего местного жителя, который готовил покушение на сотрудников полиции в Нальчике.

Ранее в МВД опубликовали кадры задержания подозреваемого в подготовке теракта в Иркутске.