В Раде выступили против военного положения по сценарию Порошенко
Народный депутат Украины Мустафа Найем заявил, что военное положение по сценарию, предложенному президентом страны Петром Порошенко, не будет введено, передает УНН.
Он отметил, что в настоящее время ведется обсуждение нескольких пунктов, по которым возможен компромисс.
«Сейчас идет обсуждение трех пунктов, по которым возможен компромисс: введение военного положения не два месяца, а на один месяц; изъятие пункта указа об ограничении прав и свобод граждан ; прямое назначение в этом же указе выборов президента на 31 марта 2019 », — пояснил Найем.
Депутат добавил, что партия «Народный фронт» требует территориального ограничения военного положения.
Ранее Порошенко сообщил, что ввел военное положение до одобрения Рады.
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25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.