В Раде выступили против военного положения по сценарию Порошенко

<img src="//img.gazeta.ru/files3/323/11738323/01-pic905-895x505-56425.jpg">

Народный депутат Украины Мустафа Найем заявил, что военное положение по сценарию, предложенному президентом страны Петром Порошенко, не будет введено, передает УНН.

Он отметил, что в настоящее время ведется обсуждение нескольких пунктов, по которым возможен компромисс.

Реклама

«Сейчас идет обсуждение трех пунктов, по которым возможен компромисс: введение военного положения не два месяца, а на один месяц; изъятие пункта указа об ограничении прав и свобод граждан ; прямое назначение в этом же указе выборов президента на 31 марта 2019 », — пояснил Найем.

Депутат добавил, что партия «Народный фронт» требует территориального ограничения военного положения.

Ранее Порошенко сообщил, что ввел военное положение до одобрения Рады.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.