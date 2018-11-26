Путин на саммите G20 спросит Трампа о ситуации вокруг ДРСМД

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Во время аргентинского саммита G-20 в Буэнос-Айресе президент России Владимир Путин спросит американского президента Дональда Трампа о намерении США выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), передает ТАСС cо ссылкой на слова заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

Рябков уточнил, что помимо ДРСМД в Аргентине на саммите «Большой двадцатки» будут обсуждаться и другие вопросы, однако вопрос о договоре между Москвой и Вашингтоном о контроле над вооружениями — главный.

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«Помимо ДРСМД и стратегической стабильности в Аргентине будут обсуждаться и другие вопросы, но в части контроля над вооружениями этот вопрос главный. Я думаю, он будет задан американскому лидеру нашим президентом», — сказал Рябков.

Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

Ранее в России назвали ключевые темы обсуждений на G20.