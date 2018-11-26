Путин на саммите G20 спросит Трампа о ситуации вокруг ДРСМД
Во время аргентинского саммита G-20 в Буэнос-Айресе президент России Владимир Путин спросит американского президента Дональда Трампа о намерении США выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), передает ТАСС cо ссылкой на слова заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.
Рябков уточнил, что помимо ДРСМД в Аргентине на саммите «Большой двадцатки» будут обсуждаться и другие вопросы, однако вопрос о договоре между Москвой и Вашингтоном о контроле над вооружениями — главный.
«Помимо ДРСМД и стратегической стабильности в Аргентине будут обсуждаться и другие вопросы, но в части контроля над вооружениями этот вопрос главный. Я думаю, он будет задан американскому лидеру нашим президентом», — сказал Рябков.
Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.
Ранее в России назвали ключевые темы обсуждений на G20.