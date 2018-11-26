В Госдуме назвали цель решения СНБО о военном положении

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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин пояснил, какую цель могут преследовать украинские власти, поддерживающие введение военного положения на Украине, передает RT.

«Примитивная схема нарушить избирательный процесс накануне выборов президента на Украине… Военное положение предусматривает ряд существенных ограничений, которые могут быть на руку только действующему Верховному главнокомандующему, которым является господин Порошенко. Вот и все, просто у него низкие рейтинги», — сказал Шерин.

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Шерин добавил, что пересекшие российскую границу «три ржавые консервные банки» стали поводом для введения военного положения.

Депутат также предположил, что реакция западных стран на сложившуюся ситуацию будет не в пользу России.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал, чем закончится экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Азовском море.