Премьеры Британии и Испании обсудили спорный момент соглашения по Brexit

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Британский премьер Тереза Мэй и ее испанский коллега Педро Санчес провели переговоры по статусу Гибралтара после выхода Великобритании из состава Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис британского премьера.

Детали переговоров в данный момент не приводятся.

Ранее газета The Times писала, что Испания шантажирует Британию и ЕС по вопросу Гибралтара. Впоследствии Санчес заявил, что страна заблокирует соглашение по Brexit, если в нем не будет указано, что испанские власти могут вести прямые переговоры с Британией по поводу Гибралтара.