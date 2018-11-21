Украина призвала лишить членов Совбеза ООН права вето

Представитель делегации Украины на заседании Генеральной ассамблеи ООН заявил, что Киев настаивает на пересмотре использования права вето в организации, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что для Украины подобная мера является одним из наиболее важных приоритетов.

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Представитель Киева добавил, что за последнее время было слишком много случаев, «когда право вето использовалось в прямое нарушение обязанностей по поддержанию международного мира и безопасности».

По его словам, Украина решительно поддерживает все инициативы, направленные на ограничение применения права вето.