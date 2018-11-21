Показания Трампа по «российскому делу» переданы Мюллеру
Спецпрокурору США Роберту Мюллеру передали показания президента Дональда Трампа по «российскому делу», сообщает ТАСС.
Об этом рассказал адвокат Трампа Рудольф Джулиани.
Уточняется, что Мюллер получил доступ к более чем 30 свидетелям, 1,4 млн страниц материалов и письменным ответам президента на вопросы.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ему не составило труда ответить на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет дело о «вмешательстве России» в американские выборы в 2016 году.