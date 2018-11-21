Показания Трампа по «российскому делу» переданы Мюллеру

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Спецпрокурору США Роберту Мюллеру передали показания президента Дональда Трампа по «российскому делу», сообщает ТАСС.

Об этом рассказал адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

Уточняется, что Мюллер получил доступ к более чем 30 свидетелям, 1,4 млн страниц материалов и письменным ответам президента на вопросы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ему не составило труда ответить на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет дело о «вмешательстве России» в американские выборы в 2016 году.