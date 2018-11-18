Песков рассказал о занятиях Путина во время долгих перелетов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чем Владимир Путин занимается во время длительных перелетов, передает РИА «Новости».
По словам Пескова, Путин работает с документами, читает и смотрит дайджесты СМИ.
Песков уточнил, что президентские указы и распоряжения, которые выпускает администрация, сначала должны быть подписаны президентом.
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Он также добавил, что на чтение художественной литературы у Путина остается мало времени.
Ранее Дмитрий Песков прокомментировал одновременное отсутствие в стране главы государства и премьер-министра, которые находились в зарубежных поездках.