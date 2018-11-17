В Госдуме ответили на заявления Киева по Азовскому морю
Депутат Госдумы России от Севастополя Дмитрий Белик отметил, что жалобы в международные организации по Азовскому морю со стороны украинских властей объясняются стремлением выглядеть обиженными, и это не поможет Киеву, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что оборона страны выстраивается «не бумажными листами и судебными исками», а «боевыми кораблями и соответствующей инфраструктурой».
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«Заявлениями в суд, пасквилями в ООН и ПАСЕ от Украины можно выстелить всю поверхность Азовского моря», — сказал Белик.
Депутат также добавил, что если Россия поставит себе целью доминирование в регионе, то здесь не помогут никакие «кляузы» в международные инстанции.
Ранее сообщалось, что в Раде пригрозили жестким ответом на закрытие Азовского моря.