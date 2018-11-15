Путин рассказал о достигнутой с Трампом договоренности

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Президент России Владимир Путин заявил, что в Париже договорился о встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G20 в Аргентине, передает РИА «Новости».

«Договорились встретиться в Буэнос-Айресе, если получится, то мы со своей стороны готовы», — сказал Путин.

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Он подчеркнул, что был готов ко встрече с Трампом в Париже, однако лидеры «не хотели мешать такому большому мероприятию», к тому же в такой ситуации, отметил президент, сложно организовать «нормальную полноценную работу».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, о чем договорились Путин и Трамп в Париже.