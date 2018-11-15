Орешкин рассказал, проходит ли он через металлодетектор в Сингапуре

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Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что он не проходит через рамку металлодетектора на входе в конгресс-центр на саммите АСЕАН, передает РИА «Новости».

«Нет, мы звеним заранее», — сказал Орешкин.

Таким образом он ответил на вопрос о том, просят ли его проходить через рамку металлодетектора.

Ранее сообщалось, что президента России Владимира Путина попросили пройти через рамку металлоискателя в Сингапуре, где он принял участие в саммите Россия — АСЕАН.