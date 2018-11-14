Госдеп пообещал Саудовской Аравии ответ на убийство Хашукджи

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США предпримут дополнительные меры в отношении Саудовской Аравии в ответ на убийство журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказала на брифинге официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

По ее словам, ответ США не ограничится отзывом виз и запретов поездок в США ряду высокопоставленных чиновников из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган бросил личный вызов наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману после убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.