Путин рассказал сингапурскую поговорку на приеме в свою честь

Президент России Владимир Путин назвал продуктивным, всесторонними и интересными переговоры с президентом Сингапура Халимой Якоб, передает РИА «Новости».

«В Сингапуре, насколько мы знаем, часто говорят: среди друзей и вода — мед. Взаимное доверие — это всегда основа прогресса, дружбы, развития. Сложившиеся между нами отношения действительно основываются на взаимном уважении и доверии», — сказал Путин на государственном приеме в его честь от имени президента Сингапура.

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Глава государства подчеркнул, что вместе с президентом Сингапура в дружественной атмосфере прошло обсуждение практически всего комплекса отношений между двумя странами.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Сингапур.