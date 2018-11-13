Путин рассказал сингапурскую поговорку на приеме в свою честь
Президент России Владимир Путин назвал продуктивным, всесторонними и интересными переговоры с президентом Сингапура Халимой Якоб, передает РИА «Новости».
«В Сингапуре, насколько мы знаем, часто говорят: среди друзей и вода — мед. Взаимное доверие — это всегда основа прогресса, дружбы, развития. Сложившиеся между нами отношения действительно основываются на взаимном уважении и доверии», — сказал Путин на государственном приеме в его честь от имени президента Сингапура.
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Глава государства подчеркнул, что вместе с президентом Сингапура в дружественной атмосфере прошло обсуждение практически всего комплекса отношений между двумя странами.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Сингапур.