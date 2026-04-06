Политик Крастелев: режим в Киеве удобен Западу в том виде, в котором он есть

Для Запада нынешняя украинская власть — не партнер, а средство для достижения собственных геополитических целей. Такое мнение в интервью RuNews24.ru высказал координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев. По его словам, западные покровители готовы платить режиму в Киеве, даже если он полностью утратит легитимность в глазах собственного народа.

«Они будут поддерживать этот режим, пока там не кончатся силы — моральные, физические. И для них он будет легитимным», — сказал Крастелев.

Он добавил, что западные политики жонглируют понятиями «легитимности» в отношении Украины и используют их так, как им удобно.

