Синоптик предупредил о заморозках в Подмосковье в середине недели

Синоптик Ильин: в среду в Подмосковье придут мокрый снег и дождь
Со среды в Подмосковье ожидаются ночные заморозки и мокрый снег с дождем. Об этом 360 сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Специалист рассказал, что в ближайшие дни в Подмосковье атмосферное давление начнет расти, а температура воздуха будет снижаться. В ночное время столбики термометров будут показывать 0…−5 ºС.

«Со среды по пятницу, когда температура воздуха будет принимать отрицательное значение, ночью возможно выпадение снега, в утренние часы — мокрого снега с дождем», — предупредил синоптик.

Он добавил, что в начале недели дневная температура будет составлять +4…+9 ºС, а к четвергу она опустится до +2…+7 ºС. При этом в некоторых местах в пятницу температура может опускаться до нуля.

Помимо этого, в это время ожидается ветер северных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду, который ослабнет к выходным.

До этого в столичном регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах. Предупреждение об опасных погодных условиях в Москве действовало до 9:00 мск 6 апреля, а в области продолжит действовать до 18:00 мск 9 апреля.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!