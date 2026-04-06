Марат Башаров об отношениях с Асей Борисовой: «Меня Аська делает моложе»

Актер и ведущий «Битвы экстрасенсов» Марат Башаров рассказал об отношениях с актрисой «Глухаря» Асей Борисовой. Размышлениями артиста, с партнершей участвующего в шоу «Ставка на любовь», поделилась с «Газетой.Ru» пресс-служба телеканала «Пятница!».

По словам Башарова, они с Борисовой не ощущают 13 лет разницы между ними.

«Когда моему папе было 50 лет — а у них с мамой 5 лет разницы, — я думал «боже, какой он уже старик»! А у нас …меня Аська делает моложе, а я Аську — еще моложе», — говорит 51-летний Башаров.

Он также отметил, что родственники испугались того, что съемки в реалити с гонкой за приз могут разлучить его с парой. Теперь, смеется Башаров, самой большой победой для него будет, если они с возлюбленной вернутся домой вместе, здоровыми и счастливыми.

Личная жизнь Марата Башарова всегда была под пристальным вниманием общественности. У актера был роман с фигуристкой Татьяной Навкой и три официальных брака. Предыдущие супруги Башарова не раз обвиняли его в рукоприкладстве. У артиста двое детей: дочь Амели и сын Марсель. Ася Борисова воспитывает сына от первого брака. Общих детей у Марата и Аси нет.

Ранее бывшая жена Башарова улетела с их сыном из России.