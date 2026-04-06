Певицу Славу заподозрили в обмане после заявления о заказном скандале в Пензе

Продюсер Рудченко: Слава могла придумать историю с заказным скандалом в Пензе
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Павел Рудченко в беседе с «Газетой.Ru» признался, что не верит в заявления певицы Славы о заказном скандале в Пензе.

По словам музыкального критика, исполнительница хита «Одиночество» могла придумать эту историю, чтобы отбелить репутацию.

«На самом деле я не верю в эту историю. Мне кажется, сейчас Слава пытается отбелить свое поведение, потому что получился определенный резонанс. Я все-таки больше придерживаюсь той точки зрения, что это был эмоциональный срыв артистки, поэтому она себя таким образом повела. Не думаю, что это как-то скажется на ее востребованности. Поклонники артистки поймут, что это слабость и эмоциональный срыв был», — поделился Рудченко.

Также продюсер дал совет Славе. Он порекомендовал ей выбрать другую стратегию и просто извиниться перед поклонниками за свой срыв.

«Со своей стороны хочу порекомендовать Славе не выдерживать вот эту позицию отбеливания своей репутации. Все-таки срывы бывают у всех, не стоит стесняться этого эмоционального состояния. Лучше как-то постараться извиниться за это. Действия по отбеливанию репутации могут сыграть злую шутку, потому что люди просто почувствуют, что это неискренне и определенный обман», — заявил продюсер.

Певица Слава в соцсетях призналась, что ситуация на ее концерте в Пензе была спланированной акцией. Она отметила, что знает виновных, но при этом не станет называть их имена.

Ранее Лариса Гузеева поддержала певицу Славу на фоне травли.

 
