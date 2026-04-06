«Им надо включить разум»: в Госдуме оценили возможный запрет на въезд российских атлетов в Литву

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев признал глупым возможный запрет россиянам участвовать в соревнованиях на территории Литвы. Его слова приводит Sport24.

«Надеюсь, законодатели не будут даже реагировать на такие глупые предложения. Как можно законодательно запретить участвовать россиянам? Все, что связано с Россией, невозможно сделать. Мы с Литвой связаны на веки вечные, поэтому им надо включить разум и выстраивать добрососедские отношения. Пусть попытаются это сделать через спорт», — сказал Свищев.

23 марта министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил о выдвижении кандидатуры Дмитрия Свищева на пост президента Объединенной лыжной федерации России. Также Свищев был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России.

Российские лыжники были отстранены от международных турниров с 2022 года. В конце 2025-го россияне стали получать нейтральные статусы и выступать на международных стартах.

Ранее Свищев заявил, что хочет обсудить с FIS недопуск Александра Большунова.

 
