Макрон предсказал возвращение США к Парижскому соглашению по климату

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Вашингтон рано или поздно вновь станет участником Парижского соглашения по климату, сообщает ТАСС.

«Это точно. Поскольку этого хочет ваш народ, этого хотят ваши ведущие предприниматели, этого хочет ваше гражданское общество. Это очень важно», — сказал он.

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Президент США Дональд Трамп успел выйти из Транс-Тихоокеанского торгового партнерства, Парижского соглашения по климату и ЮНЕСКО — организации ООН по вопросам образования, науки и культуры.

Также сообщалось, что США намерены выйти из Всемирного почтового союза.