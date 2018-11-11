В Париже открылся форум мира
В Париже открылся форум мира, приуроченный к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны, сообщает РИА «Новости».
Форум был инициирован президентом Франции Эммануэлем Макроном и призван стать ответом на рост напряженности в современном мире.
Макрон в своей речи подчеркнул важность подобного мероприятия и поблагодарил всех, кто внес свой вклад в его проведение.
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«Мир, в котором мы живем, ослаблен кризисами, которые дестабилизируют наше общество…, поэтому мы решили создать парижский Форум мира, который будет проходить каждый год… Я хочу поблагодарить всех, кто приехал и находится здесь», -заявил он.
Кроме него на церемонии открытия выступили канцлер Германии Ангела Меркель и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.