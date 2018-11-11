Внук Черчилля раскритиковал Трампа за отмену поездки на американское кладбище

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Член парламента Великобритании Николас Сомс, который является внуком бывшего британского премьера Уинстона Черчилля, в твиттере раскритиковал президента США Дональда Трампа из-за отмены его поездки на американское кладбище во Франции.

По его словам, Трамп не смог «противостоять погоде», чтобы воздать честь павшим американским солдатам.

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Он также подчеркнул, что военнослужащие США погибли, сражаясь с врагом.

Ранее сообщалось, что Трамп отказался от поездки на американское кладбище на севере Франции из-за плохой погоды.