Австрия рассчитывает на сотрудничество России в деле об австрийском шпионе

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Глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Вена рассчитывает на полноценное сотрудничество со стороны России в деле бывшего австрийского офицера, которого власти подозревают в шпионаже в пользу Москвы, передает OE24.

Данное заявление она сделала по итогам телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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«Мы ожидаем от российской стороны полного сотрудничества в расследовании этого дела», — сказала Кнайсль.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемыми «публичные бездоказательные обвинения» со стороны Австрии.