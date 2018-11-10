Австрия рассчитывает на сотрудничество России в деле об австрийском шпионе
Глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что Вена рассчитывает на полноценное сотрудничество со стороны России в деле бывшего австрийского офицера, которого власти подозревают в шпионаже в пользу Москвы, передает OE24.
Данное заявление она сделала по итогам телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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«Мы ожидаем от российской стороны полного сотрудничества в расследовании этого дела», — сказала Кнайсль.
Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров назвал неприемлемыми «публичные бездоказательные обвинения» со стороны Австрии.