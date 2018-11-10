Украина пообещала ответить новыми санкциями на выборы в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал ответить на проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках усилением международных антироссийских санкций. Об этом он написал в своем твиттере.

Глава украинского МИДа подчеркнул, что Киев «с партнерами» уже работают в этом направлении.

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Также Климкин назвал предстоящие выборы в Донбассе «фейковыми» и призвал жителей региона не участвовать в них.

Ранее в Евросоюзе заявили, что не признают результаты предстоящих выборов в самопровозглашенных республиках.