Британские политологи назвали причину ненависти Запада к России

Британские политологи Ти Джей Коулз и Мэттью Элфорд в своей книге «Union Jackboot: What Your Media and Professors Don't Tell You About British Foreign Policy» назвали причину ненависти Запада к России. Отрывок из книги приводит издание CounterPunch.

В книге, которая написана в формате вопросов и ответов, эксперты отмечают, что реальная цель политики США в отношении России заключается в поддержании американской экономической гегемонии. Это сопровождается насаждением культуры «свободного рынка», которая в реальности является протекционистской.

Реклама

Отмечается, что после ухода в отставку Бориса Ельцина Россия следовала курсу «экономического национализма», что не нравилось США, поскольку этот сегмент рынка закрывался, а налоги в отношении западных компаний росли.

«Но вы не можете сказать общественности: мы ненавидим Россию потому, что они не делают то, что мы им скажем», — подчеркивает Коулз в ответе.

Политолог также отметил, что в Британии Россию считают врагом с начала XX века — британские историки называют тот период «первой холодной войной». На тот момент страны также соперничали в отношении экономики и боролись за торговые пути, а после прихода большевиков к власти Россия стала представлять также идеологическую угрозу.

Ранее в МИД России привели доказательство ангажированности Запада.