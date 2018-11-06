Fox: промежуточные выборы в США обойдутся более чем в $5 млрд

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Промежуточные выборы в конгресс США в 2018 году могут стать самыми дорогими в истории страны и обойтись в $5 млрд. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, демократическая партия вложила в свою избирательную кампанию не менее $1,3 млрд, республиканская — более $1 млрд.

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Как отмечается, среди участников промежуточных выборов больше всего денег потратил кандидат на пост сенатора от штата Техас демократ Бето О'Рурк, соперником которого является республиканец Тед Круз.

При этом, по словам экспертов, «всплеск» в увеличении вложений в избирательную кампанию показал особую интенсивность политической гонки.

Ранее сообщалось, что CNN подсчитал число досрочно проголосовавших на выборах в США.