Макрон оценил итоги референдума о независимости Новой Каледонии от Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон, 25 сентября 2018 года AP

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что гордится итогами референдума об отделении Новой Каледонии от Франции, передает РИА «Новости».

На референдуме о независимости Новой Каледонии от Франции 4 ноября 56,8% населения высказались против выхода региона из состава страны. Явка составила почти 80%.

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«Я хочу заявить, что горжусь тем, что мы вместе прошли этот этап в истории. Как глава государства я хочу заявить, что горжусь тем, что большинство жителей Новой Каледонии выбрали Францию», — заявил Макрон.

Он отметил, что Франция стремится гарантировать достойную жизнь всем жителям Новой Каледонии на основе свободы, равенства и братства, которые, по словам Макрона, являются общими для Франции и Новой Каледонии ценностями.

Президент подчеркнул, что единственный способом решения политических вопросов является диалог и добавил, что французское правительство предложит политическим силам Новой Каледонии собраться в ближайшие недели.

Новая Каледония является частью Франции с 1853 года. Последний раз в результате референдума независимость от Франции получили Вануату (Океания) в 1980 году и Джибути (Восточная Африка) в 1977 году.

Ранее сообщалось, что жители Новой Каледонии решили не отделяться от Франции.