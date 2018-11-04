Макрон оценил итоги референдума о независимости Новой Каледонии от Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что гордится итогами референдума об отделении Новой Каледонии от Франции, передает РИА «Новости».

На референдуме о независимости Новой Каледонии от Франции 4 ноября 56,8% населения высказались против выхода региона из состава страны. Явка составила почти 80%.

Реклама

«Я хочу заявить, что горжусь тем, что мы вместе прошли этот этап в истории. Как глава государства я хочу заявить, что горжусь тем, что большинство жителей Новой Каледонии выбрали Францию», — заявил Макрон.

Он отметил, что Франция стремится гарантировать достойную жизнь всем жителям Новой Каледонии на основе свободы, равенства и братства, которые, по словам Макрона, являются общими для Франции и Новой Каледонии ценностями.

Президент подчеркнул, что единственный способом решения политических вопросов является диалог и добавил, что французское правительство предложит политическим силам Новой Каледонии собраться в ближайшие недели.

Новая Каледония является частью Франции с 1853 года. Последний раз в результате референдума независимость от Франции получили Вануату (Океания) в 1980 году и Джибути (Восточная Африка) в 1977 году.

Ранее сообщалось, что жители Новой Каледонии решили не отделяться от Франции.