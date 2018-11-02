Посол США в России пожаловался на неподатливость россиян

Посол США в России Джон Хантсман в интервью Deseret News назвал две причины, которые, по его мнению, мешают ему завершить свою работу как дипломата в таких вопросах как ситуация с договором между двумя странами о ядерном оружии.

Первой такой причиной, по его словам, является Вашингтон, так как серьезные дипломатические шаги требуют согласования с сенатом, что затрудняет расследование специального прокурора по делу о вмешательстве в президентские выборы. Второй причиной Хантсман назвал Кремль.

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«Какими неподатливыми они могут быть», — сказал дипломат.

Отмечается, что в этот момент его лицо помрачнело.