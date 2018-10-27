Экс-президент ЮАР госпитализирован
Бывший президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Виллем де Клерк был доставлен в больницу в Кейптауне, передает «Синьхуа» со ссылкой на его фонд.
Согласно имеющейся информации, 82-летний де Клерк был госпитализирован с пневмотораксом.
«Он успешно перенес процедуру сегодня утром», — говорится в заявлении.
Реклама
Уточняется, что на следующей неделе де Клерка должны выписать.
Ранее сообщалось, что президент Румынии Клаус Йоханнис был госпитализирован в четверг, 25 октября, ему была проведена хирургическая операция.