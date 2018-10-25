NYT: телефон Трампа прослушивают спецслужбы России и Китая

Спецслужбы США неоднократно предупреждали президента Дональда Трампа о том, что его личный телефон недостаточно защищен, сообщает The New York Times.

По мнению спецслужб, телефон Трампа прослушивают сотрудники разведки Китая и России.

По данным издания, Трамп игнорирует советы спецслужб и продолжает пользоваться телефоном без необходимого уровня защиты от прослушивания.

Реклама

Также сообщается, что, по данным американских спецслужб, китайская разведка слушает телефон американского президента, чтобы понять, не склоняется ли Трамп к эскалации торговой войны с Пекином.

Отмечается, что российскую разведку США считают меньшей угрозой.