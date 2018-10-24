В Польше призвали западные страны объединиться против России

В Польше глава Бюро национальной безопасности Павел Солох призвал западные страны объединиться против России, передает РИА «Новости».

Отмечается, что такое заявление был сделано в ходе Варшавского форума по безопасности.

По словам Солоха, российская сторона представляет стратегический вызов для безопасности. Он подчеркнул, что речь идет о вызове мирового масштаба.

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«Как никогда важно наше единство. Не только в рамках НАТО, а в целом всего западного сообщества», — сказал Солох.

Он добавил, что ответ стран должен быть скоординированным. Солох заметил, что увеличение контингента войск Соединенных Штатов может стать инвестицией в безопасность региона.

Ранее президент Польши указал на опасность «Северного потока — 2» для Украины и Словакии.