Пушков: антирасистов загонят за Можай, а Санта-Клауса сделают черным

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем твиттере рассказал об «острой дискуссии» в США, касающейся цвета Санта-Клауса.

«В США продолжается острая дискуссия: антирасисты атакуют тех, кто настаивает, что Санта Клаус — непременно белый. Скоро их загонят за Можай, точнее, за Кентукки и, наконец,сделают Санта Клауса черным. Это будет триумф «новых ценностей», — написал Пушков.

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Сенатор также сказал, что в такой ситуации «останется только Африку перенести на север».

Ранее Пушков обвинил США во лжи и игре краплеными картами.