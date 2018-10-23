Болтон проинформировал Путина о расследовании дела Хашукджи

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным проинформировал его о ходе расследования дела о гибели саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, передает РИА «Новости».

«Я проинформировал президента Путина о той информации, которую мы получили по Саудовской Аравии. Вы знаете, что информация эта поступала от президента (США Дональда) Трампа и также от госсекретаря, от руководителя ЦРУ», — сказал Болтон в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.

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Ранее сообщалось, что вещи Хашукджи были обнаружены в автомобиле саудовского консульства.

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